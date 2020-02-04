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"Замінував" метро і стежив за евакуацією: суд дав 2 роки тюрми хулігану

Вівторок, 4 лютого 2020, 13:13
Замінував метро і стежив за евакуацією: суд дав 2 роки тюрми хулігану

Деснянський районний суд Києва засудив до 2 років позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який 11 грудня 2019 року повідомив на спецлінію "102" про "замінування" станції метро "Нивки".

Джерело: столична прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Максимець: "Підозрюваного затримали у той же день. Як виявилося, він спостерігав за діями представників поліції та екстрених служб, які перевіряли його повідомлення та проводили евакуацію людей. Вину свою визнав повністю. За його словами, дзвінок у поліцію зробив з хуліганських мотивів, реальних намірів і можливостей для вчинення злочину він не мав".

Деталі: При огляді працівниками поліції та фахівцями кінологічної, вибухотехнічної та пожежотехнічної служб було проведено евакуацію 630 пасажирів та персоналу.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Додатково: У 2019 році у Києві за фактами замінування станцій метро було зареєстровано 7 кримінальних проваджень, 2 з них вже направлені до суду.

Чому це важливо: В останні роки в Україні значно зросла кількість повідомлень про замінування, від чого страждають тисячі людей. Неправдиві повідомлення створюють незручності для тисяч жителів столиці та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

Нагадаємо: "Мінерам" за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян загрожує до 6 років в’язниці. У листопаді 2019 року одного з "мінерів" столичного метрополітену засудили до 6 років ув’язнення.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпрокуратурасуд
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