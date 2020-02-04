Директорів чотирьох цукрових заводів Білорусі спіймали на оборудці: вони продавали цукор за заниженими цінами в Москву.

Джерело: "Белта" з посиланням на президента Білорусі Олександра Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "З заводів за бросовими цінами продавали торговому дому, "прокладці" в Москві білоруський цукор. Ті, збільшивши ціну, продавали на ринку. Різницю хабарами роздавали цим директорам заводів.

...Частина з якоюсь там збільшеною ціною поверталася у Білорусь. Можливо, цукор навіть не вивозили в Москву і назад не завозили. А документи направляли туди, переоформлювали і тут прямо з заводів на наш ринок постачали цей цукор із маржею. А потім цю маржу ділили на хабарі".

Деталі: За словами президента Білорусі, серед затриманих є навіть "люди з погонами".

Лукашенко запевнив, що на допиті "розповіли правду": "Ніхто їх не гнобив, не бив, пальці в двері не засовував – посадили і сказали: "тільки правду". Всі написали, з ким були пов'язані, кому возили, кому давали".

Що передувало: Про зникнення директорів цукрових заводів білоруські ЗМІ писали ще наприкінці січня.

24 січня директора Городейського цукрового заводу Михайла Кріштаповича зняли з літака, на якому він летів на відпочинок у Німеччину. 27 січня зникли директори Скидельського, Слуцького та Жабинковського заводів. Також "поїхав у відрядження" керівник Білоруської цукрової компанії, яку заснували цукрові заводи.

Журналісти вказували на Комітет держбезпеки у справі про корупцію. У КДБ ж зникнення директорів не коментували.