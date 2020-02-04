Глава Чернівецької облради хотів хабар, а отримав підозру – САП

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Вівторок, 4 лютого 2020, 17:25

Голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в особливому великому розмірі.  

Джерело: пресслужба САП, джерела УП у правоохоронних органах 

Дослівно: "Слідством встановлено, що у липні минулого року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тис. доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів США".

Деталі: У відомстві прізвища підозрюваного не називають, проте джерела УП підтвердили, що йдеться про Мунтяна.

4 лютого прокурор повідомив йому про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю за ч. 4 ст. 369 КК України, а саме в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Українська правда
Теми: хабар Антикорупційна прокуратура Чернівецька область


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