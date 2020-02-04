ДБР спіймало на хабарі посадовця Кабміну
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника одного із Управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн грн "відкату" від будівельної компанії.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: За попередньою інформацією, посадовець Секретаріату Кабміну через посередника вимагав від представника будівельної компанії 2,5 мільйони гривень. "Відкат" призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.
Керівника Управління затримано безпосередньо під час одержання ним 2 мільйонів гривень.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу.
У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.