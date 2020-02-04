ДБР спіймало на хабарі посадовця Кабміну

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Вівторок, 4 лютого 2020, 20:18

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника одного із Управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн грн "відкату" від будівельної компанії.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, посадовець Секретаріату Кабміну через посередника вимагав від представника будівельної компанії 2,5 мільйони гривень. "Відкат" призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

Керівника Управління затримано безпосередньо під час одержання ним 2 мільйонів гривень.

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу.

 

У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Теми: ДБР корупція Кабінет міністрів


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