ДБР спіймало на хабарі посадовця Кабміну

Слідчі Державного бюро розслідувань разом з оперативниками ДСР Нацполіції затримали начальника одного із Управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн грн "відкату" від будівельної компанії.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, посадовець Секретаріату Кабміну через посередника вимагав від представника будівельної компанії 2,5 мільйони гривень. "Відкат" призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

Керівника Управління затримано безпосередньо під час одержання ним 2 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції.