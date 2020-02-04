Рейтинг Трампа найвищий за за весь час його президентства

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Вівторок, 4 лютого 2020, 22:36

Рейтинг довіри до президента Трампа нині – найвищий за весь час його президентства.

Джерело: Голос Америки з посиланням на результати опитування компанії Gallup.

Деталі: За даними Gallup, Трампа підтримують 49% американських виборців.

Довіра до Трампа серед респубілканців складає 94%.

42% виборців, які називають себе незалежними, підтримують роботу президента. Їхня кількість зросла на 3%, порівняно з попереднім опитуванням.

Серед американських демократів 7% виборців схвалюють дії глави держави. Це нижче на 3 відсотка, порівняно з попереднім дослідженням.

Опитування проводили в час процесу імпічменту, з 16 до 29 січня. Дослідники опитали 1033 людини. Статистична похибка становить 4%.

При цьому американська громадськість розділилась навпіл – половина зареєстрованих виборців США вважають, що Трамп заслуговує бути обраним до Білого дому на другий термін у листопаді цього року.

Дослідники Gullop наголошують, що це найбільша поляризація суспільства у США в історії їхніх досліджень.

Інші соціологічні дослідження також зафіксували ріст рейтингу Трампа, але із трохи нижчим рівнем довіри.

Так, опитування NBC News/Wall Street Journal poll засвідчило підтримку президента США на рівні 46%. Тоді як 49% сказали, що їх не влаштовує переобрання Дональда Трампа.

За даними дослідження FiveThirtyEight’s poll tracker, популярність Трампа - на рівні 43.6%, а опитування RealClearPolitics показало рівень підтримки 44.7% виборців.

Знати більше: Трамп програв імпічмент, але не покине Білий дім: як це було та що далі

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Передісторія:

  • У вересні в США почалося розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа на тлі того, що співробітник американських спецслужб написав скаргу на тиск президента Сполучених Штатів Америки на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
  • 19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
  • Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. 16 січня Конгрес відкрив судовий процес у справі імпічменту.

Теми: Трамп США імпічмент


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