Рейтинг довіри до президента США Дональда Трампа зараз найвищий за весь час його президентства.

Джерело: Голос Америки з посиланням на результати опитування компанії Gallup.

Деталі: За даними Gallup, Трампа підтримують 49% американських виборців.

Довіра до Трампа серед респубілканців складає 94%.

42% виборців, які називають себе незалежними, підтримують роботу президента. Їхня кількість зросла на 3%, порівняно з попереднім опитуванням.

Серед американських демократів 7% виборців схвалюють дії глави держави. Це нижче на 3 відсотка, порівняно з попереднім дослідженням.

Опитування проводили в час процесу імпічменту, з 16 до 29 січня. Дослідники опитали 1033 людини. Статистична похибка становить 4%.

При цьому американська громадськість розділилась навпіл – половина зареєстрованих виборців США вважають, що Трамп заслуговує бути обраним до Білого дому на другий термін у листопаді цього року.

Дослідники Gullop наголошують, що це найбільша поляризація суспільства у США в історії їхніх досліджень.

Інші соціологічні дослідження також зафіксували ріст рейтингу Трампа, але із трохи нижчим рівнем довіри.

Так, опитування NBC News/Wall Street Journal poll засвідчило підтримку президента США на рівні 46%. Тоді як 49% сказали, що їх не влаштовує переобрання Дональда Трампа.

За даними дослідження FiveThirtyEight’s poll tracker, популярність Трампа - на рівні 43.6%, а опитування RealClearPolitics показало рівень підтримки 44.7% виборців.

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