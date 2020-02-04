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У Зеленського заспокоюють – воду в Крим пускати не збираються

Вівторок, 4 лютого 2020, 22:20
У Зеленського заспокоюють – воду в Крим пускати не збираються

Україна не планує відновлювати по Північно-Кримському каналу постачання води в анексований Крим.

Джерело: facebook постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича

Пряма мова: "У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим "візиту комісії з Києва", відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності".

Деталі: Кориневич повідомив, що 11-12 лютого відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з прав людини у Херсонській області з метою ознайомлення з питаннями, пов‘язаними з тимчасово окупованими територіями АР Крим та Севастополя.

Комісія планує відвідати КПВВ "Каланчак" і дамбу перекритої ділянки Північно-Кримського каналу, оскільки вона знаходиться в безпосередній близькості до КПВВ.

Пряма мова: "Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить, вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації. Виїзне засідання Комітету ніяк не пов‘язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим".

Що було раніше: У жовтні минулого року голова бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Арістов у коментарі кореспонденту проекту Радіо Свобода розповів про ідею продавати воду в анексований Росією Крим.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи ідею Арістова, заявив, що продаж води в анексований Крим означатиме здачу позицій із деокупації півострова.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупаціявода
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