Яд Вашем вибачився за історичні спотворення на користь Росії на форумі пам’яті Голокосту

Ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем вибачився за "неточність" і "не повний виклад" фактів про роль СРСР у Другій світовій війні на Всесвітньому форумі з питань Голокосту в Єрусалимі.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на лист музею в газету Haaretz

Пряма мова: "Ми приносимо вибачення за дуже невдалий інцидент, який стався ... На жаль, відео на цьому заході, зокрема, те яке коротко викладає ключові моменти Другої світової війни і Голокосту, включало неточності і часткове відображення історичних фактів, які створили незбалансоване враження ... Відео ... не відображають [повну] складну картину".

Деталі: Яд Вашем заявляє, що ці відео не відображають і дослідницьку позицію самого музею з цих питань.

Що було раніше: Музей Голокосту Яд Вашем на церемонії на честь 75-ї річниці визволення Червоною Армією табору Аушвіц-Біркенау, в якій взяли участь десятки світових лідерів, в тому числі президент Росії Володимир Путін, демонстрував відеоролики, які були присвячені майже виключно ролі Радянського Союзу в розгромі нацистів, применшуючи при цьому роль Америки, Великої Британії та інших країн.

Також під час церемонії "забули" про змову Йосипа Сталіна з Адольфом Гітлером в пакті Молотова-Ріббентропа, який поклав початок війні, і інші факти, незручні для Москви.

Путін був запрошений виступити під час цього заходу, президент Польщі Анджей Дуда був також запрошений, але його виступ організатори не планували. У зв'язку з цим Дуда відмовився від участі в церемонії.

Президент України Володимир Зеленський коливався, чи їхати на форум, адже заздалегідь було відомо, що йому також не нададуть слова.

Однак Зеленський все ж відвідав Яд Вашем. 23 січня стало відомо, що команда президента знайшла спосіб не бути присутніми безпосередньо під час виступу Путіна. Зеленський і українська делегація вирішили передати свої місця в залі на час виступу світових лідерів, в тому числі і Путіна, людям, які пережили Голокост.