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Зеленський запропонував витратити гроші від "Газпрому" на медицину та інфраструктуру

Середа, 5 лютого 2020, 00:22
Зеленський запропонував витратити гроші від Газпрому на медицину та інфраструктуру

Президент Володимир Зеленський запропонував витратити 2,9 млрд доларів, які НАК "Нафтогаз України" отримала від компанії "Газпром", на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток медичної галузі.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова: "Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг – це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проекти, на медичну сферу та енергоефективність. Один з планів – побудувати понад 200 приймальних відділень медичної допомоги по всій Україні".

Деталі: На нараді за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради президент запропонував Кабміну підготувати у двотижневий термін необхідні проекти документів.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості вирішення питання заборгованості із зарплат шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. Він зазначив, що станом на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями становила 922 млн грн.

Пряма мова: "Ситуацію із заборгованостями потрібно врегулювати найближчим часом, – підкреслив Президент. – Тому ми очікуємо від уряду комплексної програми реструктуризації вугільної галузі та результатів аудиту стану державних шахт".

Нагадаємо:

  • 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
  • За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.
  • На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийгроші
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