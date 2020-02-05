Джуліані про імпічмент Трампа: Він має добиватись розслідування щодо Байдена в Україні
Адвокат президента США Рудольф Джуліані каже, що Дональд Трамп після, як очікується, виправдання його у процесі щодо імпічменту у Сенаті США, не повинен відмовлятись від розслідування діяльності Джо Байдена в Україні.
Джерело: Джуліані в інтерв'ю NPR
Пряма мова: "Абсолютно. На 100%. Я б заперечував, якби він цього не зробив. Бо у такому разі він би дав сигнал, що Байден безкарно продав США, пошив нас у дурні в Україні".
Деталі: Джуліані також наполіг на тому, що вимоги щодо розслідувань в Україні з боку США не були спрямовані проти Байдена. За словами Джуліані, "вся ситуація щодо України викривлена".
Пряма мова: "Я вважаю, що це може стати одним із значних прикладів корупції в історії США, якщо ця справа не буде розслідувана на найвищому рівні двох урядів.
Демократам вдалося представити це, як "спробу зашкодити Байдену". Але це не стосується Байдена".
Деталі: Адвокат президент США також відзначив, що він досі шукає "більше інформації" про діяльність Байдена в Україні.
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Передісторія:
- У вересні в США почалося розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа на тлі того, що співробітник американських спецслужб написав скаргу на тиск президента Сполучених Штатів Америки на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
- 19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
- Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. 16 січня Конгрес відкрив судовий процес у справі імпічменту.