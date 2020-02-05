Джуліані про імпічмент Трампа: Він має добиватись розслідування щодо Байдена в Україні

Адвокат президента США Рудольф Джуліані каже, що Дональд Трамп після, як очікується, виправдання його у процесі щодо імпічменту у Сенаті США, не повинен відмовлятись від розслідування діяльності Джо Байдена в Україні.

Джерело: Джуліані в інтерв'ю NPR

Пряма мова: "Абсолютно. На 100%. Я б заперечував, якби він цього не зробив. Бо у такому разі він би дав сигнал, що Байден безкарно продав США, пошив нас у дурні в Україні".

Деталі: Джуліані також наполіг на тому, що вимоги щодо розслідувань в Україні з боку США не були спрямовані проти Байдена. За словами Джуліані, "вся ситуація щодо України викривлена".

Пряма мова: "Я вважаю, що це може стати одним із значних прикладів корупції в історії США, якщо ця справа не буде розслідувана на найвищому рівні двох урядів.

Демократам вдалося представити це, як "спробу зашкодити Байдену". Але це не стосується Байдена".

Деталі: Адвокат президент США також відзначив, що він досі шукає "більше інформації" про діяльність Байдена в Україні.

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