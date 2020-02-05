Трамп: Ми працюємо над тим, щоб повернути наші війська додому
Нинішня адміністрація США працює над тим, щоб завершити участь американських військ у війнах на Близькому Сході й Афганістані.
Джерело: Укрінформ
Деталі: З відповідною заявою глава Білого дому виступив у вівторок під час звернення до обох палат Конгресу США про стан справ у країні.
Пряма мова: "У той час, як ми захищаємо життя американців, ми водночас працюємо над тим, щоби завершити війни для Америки на Близькому Сході... Рішучість і хоробрість американських військових в Афганістані дозволила нам досягти величезного прогресу, і зараз ведуться мирні переговори".
Деталі: Трамп підкреслив, що хоче уникнути смертей сотень і тисяч людей в Афганістані, багато з яких є невинними.
Він назвав американських військових "найкращими у світі", які або перемагають, або взагалі не повинні воювати.
Пряма мова: "У наші завдання не входить виконання функції охорони інших держав в якості органу правопорядку.
Ми працюємо над тим, щоби нарешті завершити найдовшу для США війну та повернути наші війська додому".
Нагадаємо:
- 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни.
- 3 січня під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада за наказом Дональда Трампа було вбито командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані та командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса.
- Трамп пригрозив завдати удари по 52 іранських мішенях, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів. Тегеран відреагував на погрози Трампа, назвавши його "терористом в костюмі".