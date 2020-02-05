Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет спростовує інформацію про нібито фальсифікацію Оцінки чисельності населення України, здійсненої на підстав комбінованого аналізу.

Джерело: Facebook-сторінка Дубілета

Пряма мова: "Вчора Інтернетом поширився фейк про нібито фальсифікацію Оцінки чисельності населення. В основному цей фейк підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах (один з них навіть запропонував нам за $1500 зняти публікацію), але потім його передрукували кілька великих ЗМІ. Так що доводиться реагувати.

Отже, головна "сенсація" полягає в тому, що дані по віковій структурі з даних Оцінки і за даними Держстата майже збігаються. "Експерти" розділили числа вікових структур одне на одну і отримали однакове співвідношення - 88.8%. Точніше, майже однакові — від 88.808% до 88.839%. З цього вони роблять висновок, що дані Оцінки були просто сфальсифіковані".

Деталі: Дубілет нагадав, що оцінку чисельності населення проводили трьома методами – і всі три дали однаковий результат.

Аналітики взяли кількість пенсіонерів за даними Пенсійного фонду й екстраполювали ці дані через статево-вікову структуру. Вийшов графік "ялинка". Він базувався на даних Держстату й даних держреєстрів.

Пояснення Дубілета: "Чому дані "ялинки" за даними Держстата і за даними, які ми дістали з електронних реєстрів, майже повністю збіглися? Тому що Держстат свою ялинку вів так само на підставі електронних реєстрів. Як тільки хтось помирає або народжується – Держстат відображає це в своїй ялинці.

Незрозуміло, навіщо підносити, як "сенсацію" те, що було чорним по-білому написано нами ж в описі методології.

Хто стоїть за поширенням цієї "сенсації"? Хто оплатив перші публікації у ЗМІ і рекламу в соцмережах?

У мене є дві версії. Одна з версій полягає в тому, що фейк розганяють люди, чию схему на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили. Зараз готуємо матеріали до ДБР. Протягом тижня опублікую цю інформацію"

Цьому передувало: