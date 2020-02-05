Дубілет: Фейк про фальсифікацію "перепису" можуть розганяти ті, чию схему ми викрили
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет спростовує інформацію про нібито фальсифікацію Оцінки чисельності населення України, здійсненої на підстав комбінованого аналізу.
Джерело: Facebook-сторінка Дубілета
Пряма мова: "Вчора Інтернетом поширився фейк про нібито фальсифікацію Оцінки чисельності населення. В основному цей фейк підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах (один з них навіть запропонував нам за $1500 зняти публікацію), але потім його передрукували кілька великих ЗМІ. Так що доводиться реагувати.
Отже, головна "сенсація" полягає в тому, що дані по віковій структурі з даних Оцінки і за даними Держстата майже збігаються. "Експерти" розділили числа вікових структур одне на одну і отримали однакове співвідношення - 88.8%. Точніше, майже однакові — від 88.808% до 88.839%. З цього вони роблять висновок, що дані Оцінки були просто сфальсифіковані".
Деталі: Дубілет нагадав, що оцінку чисельності населення проводили трьома методами – і всі три дали однаковий результат.
Аналітики взяли кількість пенсіонерів за даними Пенсійного фонду й екстраполювали ці дані через статево-вікову структуру. Вийшов графік "ялинка". Він базувався на даних Держстату й даних держреєстрів.
Пояснення Дубілета: "Чому дані "ялинки" за даними Держстата і за даними, які ми дістали з електронних реєстрів, майже повністю збіглися? Тому що Держстат свою ялинку вів так само на підставі електронних реєстрів. Як тільки хтось помирає або народжується – Держстат відображає це в своїй ялинці.
Незрозуміло, навіщо підносити, як "сенсацію" те, що було чорним по-білому написано нами ж в описі методології.
Хто стоїть за поширенням цієї "сенсації"? Хто оплатив перші публікації у ЗМІ і рекламу в соцмережах?
У мене є дві версії. Одна з версій полягає в тому, що фейк розганяють люди, чию схему на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили. Зараз готуємо матеріали до ДБР. Протягом тижня опублікую цю інформацію"
Цьому передувало:
- 23 січня 2020 року міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб, й одна десята від них – у Києві.
- Український центр суспільних даних 4 лютого оприлюднив на своєму сайті і в Фейсбуку інформацію про те, шр дані статево-вікової структури у "переписі" Дубілета "отримані шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%)".
- Чимало ЗМІ поширили цю інформацію.