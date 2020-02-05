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Фінал імпічменту: Сенат США проголосує за виправдання Трампа

Середа, 5 лютого 2020, 09:42

Сенат США у середу, 5 лютого, проведе голосування щодо імпічменту президента Дональда Трампа, яке, як очікується, завершиться його виправданням.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Сенаті, де більшість утримує Республіканська партія, немає необхідної кількості голосів у дві треті, щоб відсторонити президента.

Очікується, що голосування в середу в другій половині дня буде швидким. Під головуванням очільника Верховного суду Джона Робертса сенатори один за одним заявляти свої голоси – "винний" або "не винний".

Трампа звинувачують за двома статтями щодо імпічменту — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Голосування у Сенаті покладе край третьому судовому процесу щодо імпічменту президента в історії США напередодні бурхливої виборчої боротьби за Білий дім.

Як повідомлялось, на тлі імпічменту у Трампа рекордний рейтинг за три роки його президентства.

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Теми: імпічментТрампСША
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