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У фракції "Слуга народу" побільшало депутатів

Середа, 5 лютого 2020, 10:03
У фракції Слуга народу побільшало депутатів

Народним депутатом фракції "Слуга народу" в Верховній Раді став директор із GR-комунікацій фестивалю Atlas Weekend Олександр Санченко.

Джерело: засідання Верховної Ради 5 січня

Деталі: На початку засідання голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про входження народного депутата Олександра Санченка до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України 9-го скликання.

Що було раніше: 14 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата "Слуги народу" Ірини Венедіктової.

Перед цим президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу, а іншим указом призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора Бюро.

31-річний директор з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend Олександр Санченко був включений до виборчого списку "Слуги народу" під № 137.

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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