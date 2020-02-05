ПЦУ засудила рішення єпископа святкувати Різдво 25 грудня, але дозволила колядувати

Синод ПЦУ засудив одноосібне рішення митрополита Луцького і Волинського Михаїла про перенесення різдвяного богослужіння на 25 грудня, але дозволив звершувати молебень та співати колядки цього дня.

Джерело: пресцентр Православної церкви України

Дослівно: "Священний Синод засудив самовільне, одноосібне рішення Преосвященного Михаїла, митрополита, про внесення змін до церковного календаря, яке є порушенням канонічного порядку. Втім, Синод дозволив, там де для цього вбачаються об’єктивні обставини та пастирська необхідність, з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю звершувати лише молебень з акафістом Різдву Христовому та виконання колядок".

Деталі: В ПЦУ вкотре наголосили, що "непродумане та поспішне впровадження календарної реформи може призвести до поглиблення та появи ще більшого розділення серед українців".

Водночас відзначили необхідність зважено та конструктивно обговорювати впровадження календарної реформи у Православній церкві України, враховуючи думку суспільства.

Для цього священники створили Синодальну календарну комісію та призначили її очільника – ректора Київської православної богословської академії протоієрея Олександра Трофимлюка.

Що передувало: 25 грудня 2019 року в Україні вперше відправили Різдвяне богослужіння 25 грудня: літургію у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ в Луцьку очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Зазначалось, що Михаїл підтримав ініціативу вірян, які просили запровадити святкування Різдва за новоюліанським календарем, 25 грудня, але не відкидаючи і юліанського, 7 січня.

Нагадаємо: Предстоятель ПЦУ Епіфаній відзначав, що Православна церква України допускає перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, коли більшість вірян підтримають такий крок.