В Україну суне холод і сильний сніг

У найближчі дні в Україні похолоднішає, дощ зміниться сильним снігом зі штормовим вітром.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 6 лютого в південних і східних районах країни, а також у Дніпропетровській області вночі та вранці очікується значний, місцями сильний сніг, вдень – помірний сніг. Протягом доби від 1° тепла до 5° морозу. Вітер поривами 20-25 м/с.

У Приазов'ї та Криму мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, температура від 0° до 5° тепла.

На решті території країни вночі без істотних опадів, 4-9° морозу, вдень можливий невеликий сніг, близько 0°. У Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу. На дорогах ожеледиця. Місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві в ніч на 6 лютого без істотних опадів, 6-8° морозу, вдень очікується невеликий сніг, ожеледиця, близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, найвища температура вдень 6 лютого була зафіксована в Києві в 1990 році і склала 7,6° тепла, найнижча вночі – 30,4° морозу в 1929 році.

7 лютого в південно-східній частині країни вдень очікується невеликий сніг, в Карпатах помірний, вночі місцями значний сніг. У північних, центральних та більшості західних областей без істотних опадів вдень, на дорогах ожеледиця.

Вночі -6-11°, удень 1-6° морозу, в південних областях вночі 3-9° морозу, вдень від 5° морозу до 1° тепла. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в ніч на 7 лютого очікують невеликий сніг, 6-8° морозу, вдень без опадів, 2-4 морозу, на дорогах ожеледиця.