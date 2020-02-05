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Чоловік підірвав гранату в салоні "Мерседеса": поранено трьох людей

Середа, 5 лютого 2020, 12:36
Чоловік підірвав гранату в салоні Мерседеса: поранено трьох людей

Поліція встановлює обставини вибуху гранати, у результаті якого постраждало троє людей у Вінницькій області.

Джерело: поліція Вінничини

Деталі: Інцидент стався 4 лютого у Жмеринському районі. Попередньо між нетверезими чоловіками, які перебували в салоні автомобіля Mercedes, виник конфлікт, під час якого один із його учасників дістав гранату (попередньо РГД-5).

 

В результаті вибуху постраждали троє чоловіків віком 21, 34 та 36 років.

Потерпілих із травмами різного ступеня важкості доставили до реанімаційного відділення Жмеринської лікарні.

 

Згодом з’ясувалось, що в салоні легковика перебував ще один 52-річний чоловік. Він тілесних ушкоджень не отримав, оскільки встиг вистрибнути з автівки. 

Слідчим управлінням розпочаті розслідування кримінальних проваджень за ч.2 ст.15, п.1,5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За такі правопорушення передбачено до 15 років або довічне позбавлення волі.

Проводяться слідчі дії.  

Українська правда

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Теми: Вінницька областьполіціякримінал
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