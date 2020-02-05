Поліцейський обікрав однокласників на зустрічі випускників

У Миколаєві інспектор поліції на зустрічі випускників обікрав своїх однокласників. Правоохоронця звільнили 5 лютого.

Джерело: пресслужба поліції Миколаївської області

Дослівно: "З приводу інформації про ганебну поведінку інспектора поліції на зустрічі випускників, яка з’явилась у ЗМІ, головне управління Національної поліції в Миколаївській області офіційно повідомляє, що з сьогоднішнього дня вказаний працівник звільнений з лав поліції.

Нам дуже прикро, що такі люди ще трапляються серед нас, які своїми вчинками паплюжать честь звання поліцейського та перекреслюють кропітку та важку працю справжніх поліцейських, які щодня ризикують власними інтересами та навіть життям, аби забезпечити правопорядок та безпеку для громадян. І сьогодні для всіх діючих співробітників цей прикрий випадок став навіть більшим ударом, аніж для громадян. Адже зачеплена наша честь та гідність".

Деталі: Відзначається, що правоохоронці проводять службове розслідування, матеріали якого передадуть до ДБР.

Інформація про крадіжку з’явилася у місцевому виданні "Преступности.НЕТ". Зазначається, що подія трапилася 1 лютого. У мережі опублікували відео, де зафіксовано, як під час відпочинку чоловік, який залишився за столиком один, нишпорить по сумках.

Відвідувачі помітили, що з їхніх гаманців зникли кошти і викликали поліцію. У закладі їм надали відповідний запис.

Поліцейський вибачився перед однокласниками, а вони відмовилися звертатися до правоохоронців.