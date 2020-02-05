Прикордонники розповіли, в які країни все частіше їздять українці

На 4 мільйони українців більше перетнули кордон у 2019 році в порівнянні з 2018 роком.

Джерело: Facebook-сторінка Державної прикордонної служби

Дослівно: "Переважну частину від оформлених пасажирів у 2019 році – близько 75 млн осіб – склали громадяни України. У порівнянні з 2018 роком – це майже на 4 млн. більше".

Деталі: За даними прикордонників, сухопутний кордон з країнами ЄС перетнуло близько 30,5 мільйонів українців, яких як на виїзд так і на в’їзд слідувало по 15 млн.

Цей показник виріс на півмільйона у порівнянні з 2018-м. Водночас прикордонники вказують, що тенденція до зростання пасажиропотоку в ЄС спостерігалася ще до настання безвізу.

Літаками в 2019 році подорожувало понад 15 мільйонів українців (у порівнянні з попереднім роком ця цифра зросла на більш як 3,5 млн. осіб), при чому як на виїзд так і на в’їзд оформлено по 7,5 млн українських пасажирів.

Щодо країн, в які прямували українці, то на сухопутті найчастіше слідували у Польщу (туди прослідувало 9,9 млн українців), що на рівні 2018 року.

До Росії прямували 3,9 млн громадян України (зменшення на 6%), а в Угорщину – 3,4 млн українців (на 5% більше).

Попит також продовжують мати Молдова (1,4 млн), Білорусь та Румунія (по 1,2 млн.), Словаччина (1 млн).

З-поміж туристичних країн українці надали перевагу Катару (+ 37%), Єгипту (+ 36%), Грузії (+ 23%), Туреччині (+ 21%), ОАЕ (+ 20%), Кіпру (+ 15%).

Крім того, відмічалося збільшення потоку українців в європейські країни: в Німеччину (+ 31%), Італію (+26%), Португалію (у 33 рази більше), Австрію (у 1,9 р.), Іспанію (у 1,6 р.), Грецію (+46%), Францію ( + 13%), Чехію (+ 38%).

Передісторія: