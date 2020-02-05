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Пасажирський Boeing "Ізмір-Стамбул" розбився в Туреччині

Середа, 5 лютого 2020, 17:04
Пасажирський Boeing Ізмір-Стамбул розбився в Туреччині

В аеропорту Стамбула літак при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги, в результаті чого літак розколовся на кілька частин.

Про це повідомляє Anadolu.

Йдеться про літак авіакомпанії Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул. Інцидент відбувся не у головному аеропорту Стамбулу, а у аеропорту Sabiha, який розташований на південному сході міста.

За даними агенції, після посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. Повідомляється, що виникла пожежа, яку оперативно ліквідували, однак це повідомлення може бути помилковим, адже на уламках лайнера немає слідів пожежі.

Принаймні частину пасажирів після аварійної посадки евакуювали, свідчать фото, які поширюють турецькі ЗМІ.

 

За попередніми повідомленнями, загиблих внаслідок катастрофи немає, однак є постраждалі. Всі рейси з аеропорту Sabiha перенаправлені до Міжнародного аеропорту Стамбула.

"Європейська правда"

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Теми: авіакатастрофиаеропортТуреччина
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