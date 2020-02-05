Пасажирський Boeing "Ізмір-Стамбул" розбився в Туреччині
В аеропорту Стамбула літак при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги, в результаті чого літак розколовся на кілька частин.
Про це повідомляє Anadolu.
Йдеться про літак авіакомпанії Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул. Інцидент відбувся не у головному аеропорту Стамбулу, а у аеропорту Sabiha, який розташований на південному сході міста.
Принаймні частину пасажирів після аварійної посадки евакуювали, свідчать фото, які поширюють турецькі ЗМІ.
За попередніми повідомленнями, загиблих внаслідок катастрофи немає, однак є постраждалі. Всі рейси з аеропорту Sabiha перенаправлені до Міжнародного аеропорту Стамбула.