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Збірна України поїде до Москви на змагання з художньої гімнастики

Середа, 5 лютого 2020, 22:28
Збірна України поїде до Москви на змагання з художньої гімнастики

Дві українські спортсменки Єва Мелещук і Христина Погранична візьмуть участь у змаганнях з художньої гімнастики в Москві.

Джерело: збірна України в Інстаграмі

Дослівно: "Тренерським штабом Збірної України було прийнято рішення про участь наших спортсменок Мелещук Єви та Пограничної Христини у Гран-прі з художньої гімнастики, Москва".

Деталі: Міжнародний турнір із художньої гімнастики "Гран-прі Москва 2020" проведуть у Росії з 7 по 9 лютого.

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У нас свежие новости💥! ⠀ Тренерским штабом Сборной Украины🇺🇦 было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-При по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года. ⠀ Пожелаем нашим девочкам удачи ! 🍀 ⠀ ⠀ 〰️〰️〰️ #GrandPrixMoscow #ukrainiangymnastics #rhythmic #gymnastics #grandprix #beauty #elegance #rhythmicgymnastics #ukraine #teamukraine #rg #[u #художественнаягимнастика #teamukrainerg #teamukrainergfamily @irina.deriugina @ireesha_b @marinak_20 @_yevameleshchuk_ @khrystya_pohranychna ⠀ Photo credit: @mariyamuz

A post shared by Ukrainian Rhythmic Gymnastics (@team_ukraine_rg) on Feb 5, 2020 at 8:10am PST

Українська правда

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Теми: РосіяокупаціяспортукраїнціУкраїна
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