Збірна України поїде до Москви на змагання з художньої гімнастики

Дві українські спортсменки Єва Мелещук і Христина Погранична візьмуть участь у змаганнях з художньої гімнастики в Москві.

Джерело: збірна України в Інстаграмі

Дослівно: "Тренерським штабом Збірної України було прийнято рішення про участь наших спортсменок Мелещук Єви та Пограничної Христини у Гран-прі з художньої гімнастики, Москва".

Деталі: Міжнародний турнір із художньої гімнастики "Гран-прі Москва 2020" проведуть у Росії з 7 по 9 лютого.