РФ використовує Україну для випробувань кібератак

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Четвер, 6 лютого 2020, 00:23

Росія використовує Україну у якості випробувального майданчика для проведення кібератак.

Джерело: безпекова компанія SentinelLabs

Деталі: Займається цим зокрема російська група Gameredon. 

У звіті, який опублікувала SentinelLabs, йдеться про 5 тисяч "унікальних безпекових об’єктів" в Україні, які атакували хакери. Роблять вони це за допомогою модифікованої вірусної програми для операційної системи Windows. Остання, серед іншого, спрямована на збір та заволодіння даними, пошук інструкцій до сервера дистанційного контролю.

За словами очільника компанії Віталія Кремеза, ймовірно атаки Росії по Україні – "це підготовка, яку можуть застосувати до інших цілей, у інтересах РФ". 

Зазначається, що хакерська група Gameredon проводить атаки з 2013 року. З того часу вона значно розширила масштаб своїх операцій.

Як йдеться у звіті, найбільше атак здійснювалось в районі лінії розмежування на Донбасі, хоча зачіпали також іншу територію України. 

 

Українська правда
Теми: Росія хакери Україна


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