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Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст заяви Трампа

Четвер, 6 лютого 2020, 00:30
Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст заяви Трампа

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі порвала текст звернення до нації президента Дональда Трампа, тому що він у заяві "знищив правду".

Джерело: CNN

Деталі: Про це Пелосі сказала під час закритого засідання демократів, повідомив один із присутніх.  

Під час зустрічі з однопартійцями спікерка виступила з промовою, в якій пояснила причину свого вчинку. За її словами, промова Трампа була "ганьбою", бо містила багато брехні. "Він знищив правду, тому я порвала його промову", – сказала Пелосі. 

Що передувало: Президент США Дональд Трамп 4 лютого виступив у Конгресі зі щорічним зверненням до нації. Він проігнорував спробу спікерки Палати представників Ненсі Пелосі потиснути йому руку. Вона у відповідь порвала текст його промови.

Знати більше: Трамп програв імпічмент, але не покине Білий дім: як це було та що далі

Українська правда

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Теми: ТрампСША
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