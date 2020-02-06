Зеленський вмовляє "слуг народу" на фракції підтримати ринок землі

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Четвер, 6 лютого 2020, 09:38

Президент Володимир Зеленський прийшов на засідання фракції "Слуга народу" і вмовляє народних депутатів голосувати за земельну реформу.

Джерело: кореспондент "Української правди", представники партії "Слуга народу"

Деталі: Засідання фракції почалося о 9 ранку, до початку роботи парламенту о 10-й ранку воно вже завершиться.

Як очікується, у четвер Верховна Рада розглядатиме законопроєкт про відкриття ринку землі.

Зеленський вмовляє депутатів проголосувати реформу землі в другому читанні до кінця цього тижня – тобто за четвер-п’ятницю.

Спікер Дмитро Разумков каже, що на це треба мінімум тиждень.

Депутати вирішили йти по регламенту і не поспішати.

Крім ринку землі, обговорювали закон про зменшення кількості депутатів Верховної Ради до 300.

Також президента запитували про обшуки СБУ на каналі "1+1". Зеленський запевняв депутатів, що обшуки не мають нічого спільного із професійною діяльністю журналістів – шукають, хто прослуховував і хто монтував записи розмов прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Кадрові питання Кабінету міністрів президентська фракція не обговорює, хоча це також планувалося.

УП, доповнено
Теми: Зеленський Слуга народу земля Верховна Рада


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