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Синоптик розповіла, коли повернеться потепління

Четвер, 6 лютого 2020, 10:57
Синоптик розповіла, коли повернеться потепління

З 9-10 лютого в Україну повернеться потепління, а у п’ятницю очікуються міцні морози вночі температура повітря може опуститися до 13 градусів морозу.

Джерело: Facebook-сторінка синоптики Наталі Діденко

Дослівно: "Циклон у п`ятницю поскаче за межі України, але ще буде покусувати з усіх боків.
Сніг підсипатиме, періодично та місцями, на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат.

Найближчі дві доби в Україні очікуються із найміцнішими морозами.

З неділі-понеділка знову почнеться потепління".

 

Деталі: За словами синоптика, вночі температура повітря може опуститися до 7-13 градусів морозу, а протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах ожеледиця.

Діденко попереджає, що вітер у  північного напрямку у п`ятницю досягатиме сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.

У Києві найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7-го лютого очікується до -3 градусів. Буде слизько, вітряно.

Суттєві опади у столиці малоймовірні, проте вдень у Києві може політати невеликий сніг.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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