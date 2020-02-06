Команда президента Володимира Зеленського презентувала проєкт "Дія", що розпочинає цифровізацію відносин держави й громадянина.

Джерело: трансляція презентації

Пряма мова Зеленського: "Діджиталізація – це не тільки складне слово, це і дуже складний процес. Ми працюємо разом, не шкодуючи сил, нервів, а дехто навіть власного здоров’я. Саме тому сьогодні з нами немає головного драйвера цифровізації країни Михайла Федорова…

Держава має бути для людини просто сервісом – зручним, простим і зрозумілим. Сьогодні ми робимо перший крок – презентуємо мобільний додаток "Дія". Відтепер він доступний у Apple Store та Google Play.

Відтепер 9 мільйонів українців можуть користуватися посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.

Інші країни йдуть до цього роками, ми змогли за півроку. Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне. На створення цього додатку не було витрачено жодної гривні державного бюджету.

Ми не зупиняємось. До кінця зими українці мають отримати доступ до цифрових паспортів за допомогою смартфону громадяни зможуть посвідчувати особу, подорожуючи залізницею, під час медичного обслуговування, банківських операцій та інше.

З Нового року у пілотному режимі стартувала послуга e-малятко, зараз вона доступна вже у Харкові, у Вінниці, у Кривому Розі та у Луцьку. За кілька місяців e-малятко з’явиться ще у десятках великих міст України. E-малятко об’єднує до 10-ти державних послуг, що потрібні при народженні дитини. Тепер ці послуги можна отримати за однією заявою в пологовому будинку чи взагалі онлайн – без подачі 37 різних документів та походу до 11 установ, як це було раніше

Загалом наша мета – зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою смартфона й інтернету. У тому числі – голосувати на президентських, парламентських чи місцевих виборах. Це наша мрія, і ми це зробимо. Це виклик амбітний, але досяжний.

…У нас є талановиті люди, які вміють досягти мети, досягти зміни. Кажуть, що ще потрібна політична воля – у мене є воля, а отже в нас буде e-країна".

Деталі: Зеленський наголосив, що отримання довідок тепер не залежатиме від настрою чи робочого графіка дрібних чиновників.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що запуск "Дії" після 5 місяців підготовки – це "старт будівництва держави у смартфоні".

Він переконаний, що це сприятиме подоланню корупції, а також зменшенню відмов у наданні адміністративних послуг уже за цей рік щонайменше удвічі.

Пряма мова Гончарука: "Наша мета – за наступні 3 роки оцифрувати всі державні послуги. Не треба буде ходити по кабінетах, возитися з паперами…

За цей рік ми зробили аналіз найбільш актуальних послуг – і 50 цих послуг ми оцифруємо вже в цьому році. Ми почали з елементарного: закачати у смартфон найпотрібніші документи...

Зараз ми стартуємо, але ми плануємо майже кожен тиждень видавати вам нові рішення. Для цього нам потрібна структура. Це означає, що у кожному міністерстві, кожному органі державної влади має бути людина, відповідальна за цифровізацію. Думаю, що найближчим часом цей принцип буде втілено у переважній більшості органів державної влади".

Інші подробиці: Гончарук також сказав про цифрову грамотність загалом, адже нині лише 9% українців використовують публічні послуги онлайн. За 3 наступні роки влада планує розвинути цифрові навички як мінімум 6 мільйонів українців, для чого створено сайт osvita.diia.gov.ua.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав, як виглядатиме електронний паспорт із QR-кодом. За його словами, за цифровим виглядом паспорта "ми будемо другі у світі".

Керівник проекту "Дія" Мстислав Банік сказав, що мета проєкту – до кінця 2020 року отримати 10 мільйонів активних користувачів.

За період бета-тестування застосунка, з 16 грудня 2019 року, було 17200 звернень по сервісну допомогу, 71% їх обробляють чат-боти.

Незабаром буде готова "автоцивілка" – це буде вже третій сервіс для водіїв.

Незабаром майже 900 тисяч студентських квитків будуть доступні у цифровій формі.

Цифрових паспортів буде два – ID-картка та закордонний паспорт.

За словами Баніка, орієнтовно у березні "Дія" перестане тарифікуватися мобільними операторами

Гасло проєкту: "Дія – зручно, непомітно, людяно".