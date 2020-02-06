Великий теніс: Україна обіграла Болгарію і потрапила у плейофф Кубка Федерацій

519 переглядів
Четвер, 6 лютого 2020, 22:19
Фото: btu.org.ua

У турнірі Кубка Федерацій збірна України за один день здобула три перемоги, не віддавши суперницям жодного сету.

Джерело: БТУ, sportarena

Деталі: У першому матчі дня українка Даяна Ястремська обіграла болгарку Ізабелу Шинікову - 2:0 (6:2, 6:1).

У матчі лідерів команди Еліна Світоліна обіграла Вікторію Томову - 2:0 (7:6 (5), 6:3).

Останній матч 6 лютого відбувся у парному розряді. Цуренко і Завацька протистояли Гергані Топаловій та Петі Аршинковій.

Матч тривав 66 хвилин. Українки реалізували 7 із 15 брейкпоїнтів, болгарки - 2 з 5. Підсумок гри - 2:0 (6:2, 6:1).

Для Завацької це дебютний матч у складі збірної на цьому турнірі.

Наступним суперником України стане збірна Хорватії.

Теми: спорт Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Збірна України поїде до Москви на змагання з художньої гімнастики 5 лютого 2020, 23:28
Світоліна піднялася на четверте місце в рейтингу WTA 3 лютого 2020, 12:07
Український тенісист вийшов у фінал супертурніру Les Petits As 2 лютого 2020, 01:13
Усі новини
Головні новини
Зеленський: Записи Гончарука заливали з техніки "Грошей"
Пристайко відреагував на розмови в Офісі Зеленського про свою відставку
Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА
"Плівки Гончарука": Зеленський мав суперечку з Дубінським, СБУ зробила 25 виїмок
Усі новини
Музика

5 пісень, які допоможуть вам прокинутися

дослідження

Рак зможуть виявляти ще до того, як він з'явиться

Фотопроект

Знайдіть відмінності: як кліматичні зміни показали через відомі картини