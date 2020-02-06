Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Великий теніс: Україна обіграла Болгарію і потрапила у плейофф Кубка Федерацій

Четвер, 6 лютого 2020, 21:19
Великий теніс: Україна обіграла Болгарію і потрапила у плейофф Кубка Федерацій
Фото: btu.org.ua

У турнірі Кубка Федерацій збірна України за один день здобула три перемоги, не віддавши суперницям жодного сету.

Джерело: БТУ, sportarena

Деталі: У першому матчі дня українка Даяна Ястремська обіграла болгарку Ізабелу Шинікову - 2:0 (6:2, 6:1).

У матчі лідерів команди Еліна Світоліна обіграла Вікторію Томову - 2:0 (7:6 (5), 6:3).

Останній матч 6 лютого відбувся у парному розряді. Цуренко і Завацька протистояли Гергані Топаловій та Петі Аршинковій.

Матч тривав 66 хвилин. Українки реалізували 7 із 15 брейкпоїнтів, болгарки - 2 з 5. Підсумок гри - 2:0 (6:2, 6:1).

Для Завацької це дебютний матч у складі збірної на цьому турнірі.

Наступним суперником України стане збірна Хорватії.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
спорт
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: