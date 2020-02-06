Великий теніс: Україна обіграла Болгарію і потрапила у плейофф Кубка Федерацій

У турнірі Кубка Федерацій збірна України за один день здобула три перемоги, не віддавши суперницям жодного сету.

Джерело: БТУ, sportarena

Деталі: У першому матчі дня українка Даяна Ястремська обіграла болгарку Ізабелу Шинікову - 2:0 (6:2, 6:1).

У матчі лідерів команди Еліна Світоліна обіграла Вікторію Томову - 2:0 (7:6 (5), 6:3).

Останній матч 6 лютого відбувся у парному розряді. Цуренко і Завацька протистояли Гергані Топаловій та Петі Аршинковій.

Матч тривав 66 хвилин. Українки реалізували 7 із 15 брейкпоїнтів, болгарки - 2 з 5. Підсумок гри - 2:0 (6:2, 6:1).

Для Завацької це дебютний матч у складі збірної на цьому турнірі.

Наступним суперником України стане збірна Хорватії.