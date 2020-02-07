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У Boeing 737 MAX знайшли нові несправності

П'ятниця, 7 лютого 2020, 00:43
У Boeing 737 MAX знайшли нові несправності

Спеціалісти компанії Boeing виявили новий дефект у програмному забезпеченні літаків 737 MAX.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Дефект пов'язаний із роботою датчика, який попереджає про несправну роботу системи балансування.

Представники Boeing відзначили, що проблема буде усунена до повторного введення літаків у експлуатацію.

Нагадаємо:

  • Державна авіаційна служба України заборонила польоти на літаках Boeing 737-8 MAX або Boeing 737-9 MAX над Україною, з неї чи до неї.
  • Американська компанія Boeing повністю перепише програмне забезпечення для літаків 737 MAX, заборонених для експлуатації після двох катастроф.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіа
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