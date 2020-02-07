У Boeing 737 MAX знайшли нові несправності

535 переглядів
П'ятниця, 7 лютого 2020, 01:43

Спеціалісти компанії Boeing виявили новий дефект у програмному забезпеченні літаків 737 MAX.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Дефект пов'язаний із роботою датчика, який попереджає про несправну роботу системи балансування.

Представники Boeing відзначили, що проблема буде усунена до повторного введення літаків у експлуатацію.

Нагадаємо:

  • Державна авіаційна служба України заборонила польоти на літаках Boeing 737-8 MAX або Boeing 737-9 MAX над Україною, з неї чи до неї.
  • Американська компанія Boeing повністю перепише програмне забезпечення для літаків 737 MAX, заборонених для експлуатації після двох катастроф.

Теми: авіа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Європейський інвестбанк може виділити 300 мільйонів євро "Борисполю" 6 лютого 2020, 14:09
Жорстка посадка літака в Стамбулі: кількість жертв зросла 6 лютого 2020, 08:45
Канада закликає Іран швидше розшифрувати "чорні скриньки" збитого літака 6 лютого 2020, 03:11
Усі новини
Головні новини
Федерація гімнастики України пояснила участь збірної у змаганнях в Росії
Зеленський: Записи Гончарука заливали з техніки "Грошей"
Пристайко відреагував на розмови в Офісі Зеленського про свою відставку
Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА
Усі новини
дослідження

Недопалки шкідливі не менше за сигарети

рейтинги

Рівень знань українських школярів нижче середнього

опитування

Третину українських підлітків цькували в інтернеті