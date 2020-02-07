Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод планує сьогодні відвідати зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Джерело: Радіо Свобода

Пряма мова: "У травні 2014 року я був у Донецьку і бачив, що там відбувалося, той суцільний хаос, людей на вулицях. Тоді вже починалися справжні бойові дії. Для мене честь бути тут знову, я дійсно маю намір знову поїхати на Донбас (джерело пише "поїхати в Донецьк",однак, на записі пресконференції чути, що міністр говорить про візит на Донбас – УП) завтра".

Деталі: Він наголосив, що Данія засуджує незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі і на всіх переговорах підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Пряма мова: "Ми абсолютно впевнені, що Росія має виконувати свої зобов’язання, і Данія дотримується такої позиції. Звісно, це позиція ЄС, і саме тому ми минулого року оновили фактично наші санкції, наш тиск на Росію, саме з цією метою".