Голова МЗС Данії відвідає Донецьк

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 06:20

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод планує сьогодні відвідати зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Джерело: Радіо Свобода

Пряма мова: "У травні 2014 року я був у Донецьку і бачив, що там відбувалося, той суцільний хаос, людей на вулицях. Тоді вже починалися справжні бойові дії. Для мене честь бути тут знову, я дійсно маю намір знову поїхати в Донецьк завтра".

Деталі: Він наголосив, що Данія засуджує незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі і на всіх переговорах підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Пряма мова: "Ми абсолютно впевнені, що Росія має виконувати свої зобов’язання, і Данія дотримується такої позиції. Звісно, це позиція ЄС, і саме тому ми минулого року оновили фактично наші санкції, наш тиск на Росію, саме з цією метою".

Теми: Донбас війна Данія


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