Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія заявляє, що сирійці ледь не збили пасажирський літак через атаку ізраїльтян

П'ятниця, 7 лютого 2020, 07:45
Росія заявляє, що сирійці ледь не збили пасажирський літак через атаку ізраїльтян

Офіційний представник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков виступив зі звинуваченнями на адресу Ізраїлю після того, як системи ППО Сирії ледь не збили пасажирський лайнер Airbus-320 зі 172 пасажирами на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

За словами представника Міноборони РФ, пасажирський лайнер Airbus-320 зі 172 пасажирами на борту, що виконував рейс Тегеран – Дамаск, заходив на посадку в момент атаки ізраїльських винищувачів в районі аеропорту.

Літак було виведено із зони ураження сирійської системи ППО, розповів Конашенков.

Лайнер здійснив екстрену посадку на російській авіабазі "Хмеймім".

Конашенков звинуватив Ізраїль у тому, що він проводить військові операції в повітрі, використовуючи для прикриття або блокування дій сирійських сил ППО цивільні літаки.

Конашенков сказав, що ВПС Ізраїлю завдали раптовий удар по передмістях столиці Сирії 6 лютого вночі. Чотири винищувачі F-16 без заходу в повітряний простір країни випустили вісім ракет "повітря – земля", сказав він.

У ході відбиття удару сирійські військові активно застосовували комплекси ППО.

УП, виправлено

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяРосіяІзраїльавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: