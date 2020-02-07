Офіційний представник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков виступив зі звинуваченнями на адресу Ізраїлю після того, як системи ППО Сирії ледь не збили пасажирський лайнер Airbus-320 зі 172 пасажирами на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

За словами представника Міноборони РФ, пасажирський лайнер Airbus-320 зі 172 пасажирами на борту, що виконував рейс Тегеран – Дамаск, заходив на посадку в момент атаки ізраїльських винищувачів в районі аеропорту.

Літак було виведено із зони ураження сирійської системи ППО, розповів Конашенков.

Лайнер здійснив екстрену посадку на російській авіабазі "Хмеймім".

Конашенков звинуватив Ізраїль у тому, що він проводить військові операції в повітрі, використовуючи для прикриття або блокування дій сирійських сил ППО цивільні літаки.

Конашенков сказав, що ВПС Ізраїлю завдали раптовий удар по передмістях столиці Сирії 6 лютого вночі. Чотири винищувачі F-16 без заходу в повітряний простір країни випустили вісім ракет "повітря – земля", сказав він.

У ході відбиття удару сирійські військові активно застосовували комплекси ППО.