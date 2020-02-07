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На лайнері біля берегів Японії коронавірус виявили вже у 61 людини

П'ятниця, 7 лютого 2020, 08:18
На лайнері біля берегів Японії коронавірус виявили вже у 61 людини

На круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині біля порту Йокогама в Японії, діагностували коронавірус 2019-nCoV ще у 41-ї особи – і число інфікованих там сягнуло 61 особи.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії, "Washington Post"

Деталі: На борту лайнера перебувають 3.700 осіб із 56 країн, з яких 2.700 – пасажири, а решта – члени екіпажу, у тому числі 25 українців.

Протестовано на коронавірус уже 273 особи, за останніми тестами в 61 особи на борту діагностовано вірус. Усіх, у кого тест позитивний, доставлять до лікарень.

Це: 28 громадян із Японії, 11 – зі Сполучених Штатів, 7 – із Австралії, 7 – із Канади, 3 – з Гонконгу, по 1 – з Аргентини, Британії, Нової Зеландії та Тайваню, а також 1 член екіпажу – філіппінець.

Один у важкому стані, повідомляють японські ЗМІ.

Із останніх 41 діагностованих – із діагнозом 21 особа у віці 70-ти років, а 6 – у віці 80-ти.

Серед заражених – і британські молодята, що проводили на лайнері медовий місяць.

Цьому передувало: Перевірки на наявність вірусу у пасажирів лайнера почали після того, як в одного з них діагностували коронавірус. За підсумками перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 осіб. 

Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин.

Передісторія:

  • Станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, становить 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636. 
  • Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах.
  • В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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