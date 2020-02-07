Кучеренко з "Батькіщини" написав заяву на "слугу народу"

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко написав заяву в поліцію на депутата від "Слуги народу" Максима Ткаченка, який облаяв його на засіданні Ради 6 лютого.

Джерело: пост Кучеренка у Facebook

Пряма мова: "Я завжди розумів, що таке старші і досвідчені колеги, що таке субординація і що таке людська мораль. Саме тому я подав заяву в поліцію з приводу сьогоднішнього інциденту з депутатом від "Слуги народу" і його хуліганської поведінки.

Аналогічну заяву буде передано до Комітету з регламенту і депутатської етики.

Ні Ткаченко і ніякий інший слуга не визначатимуть – кому бути чи не бути депутатом ВР України.

Це право належить виключно народу України!".

Деталі: Разом з тим Кучеренко додав, що якщо на засіданні Ради 7 лютого Ткаченко з трибуни вибачиться перед ним особисто і в його особі перед усім "поколінням, яке він збирається відправити в утиль або в Трускавець", то він відкличе свої заяви.

Якщо ж ні, то, за словами "батьківщинівця", він гарантує "доведення наслідків цього неподобства до логічного кінця"

Що було раніше: На засіданні 6 лютого, коли "Батьківщина" і "ОПЗЖ" блокували президію, Кучеренко попросив першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука вгамувати "слугу народу".

В цей час до "батьківщинівця" підійшов "слуга народу" Ткаченко і сказав, що його "час вийшов, їдьте додому, відпочивайте, їдьте в санаторій, у Трускавець".

На це Кучеренко обізвав Ткаченка "клоуни малолітні".

Це дуже образило "слугу народу", і він сказав: "Щас за клоуна, б*ядь. За клоуна ви щас п**ди получите".