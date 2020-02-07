"Слуги народу" чатують біля трибуни та президії Ради

Члени владної фракції "Слуга народу" зранку 7 лютого чергують біля трибуни та президії Верховної Ради, щоб не допустити блокування з боку опозиції.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На місці спікера сидить депутатка Єлізавета Богуцька.

Серед тих, хто перебуває на чергуванні, є і відомий висловлюваннями про "продаж собаки" депутат Євгеній Брагар.

Після 10-ї ранку спікер Дмитро Разумков спокійно відкрив ранкове засідання, блокування не було – "година запитань до уряду" почалася у парламенті з виступу міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля.

7 лютого парламент планує продовжити розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Цьому передувало: 6 лютого члени "Батьківщини" блокували президую й трибуну ВР, а з 16:00 до 19:30 голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та позафракційна депутат Оксана Савчук стояли у президії парламенту.

У четвер депутати розглянули близько 180 поправок до законопроєкту.