Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На вулицях Мукачева влаштували перестрілку: двоє поранених

П'ятниця, 7 лютого 2020, 11:30
На вулицях Мукачева влаштували перестрілку: двоє поранених

У Мукачеві невідомі влаштували стрілянину, поліція з‘ясовує обставини.

Джерело: Mukachevo.net, поліція Закарпатської області

Деталі: 7 лютого о 09:50 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці  Сєченова. Заявник повідомив, що чув постріли та бачив,  як водії двох транспортних засобів стріляли у бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку.

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний та 40-річний мукачівці. Наразі вони перебувають у медзакладах.

Наразі на місці події працює керівництво ГУНП в Закарпатській області, слідчо-оперативна група, експерти, кінологи.

Редакція Mukachevo.net оприлюднила відео з місця стрілянини та відео, яке зняв очевидець.

На одному відео чоловік у яскраво червоній куртці стріляє зі зброї, схожої на рушницю, на іншому – чоловіки в чорному відстрілюються.

"Українська правда" в Threads

Теми: Закарпаттякриміналполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Закарпаття
Військкома, який побив жінку в Ужгороді, звільнять з лав ЗСУ – Міноборони
На Закарпатті заборонили УПЦ МП
Мертвий ведмідь: прикордонники подадуть до суду через звинувачення в полюванні
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: