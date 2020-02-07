На вулицях Мукачева влаштували перестрілку: двоє поранених

У Мукачеві невідомі влаштували стрілянину, поліція з‘ясовує обставини.

Джерело: Mukachevo.net, поліція Закарпатської області

Деталі: 7 лютого о 09:50 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Заявник повідомив, що чув постріли та бачив, як водії двох транспортних засобів стріляли у бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку.

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний та 40-річний мукачівці. Наразі вони перебувають у медзакладах.

Наразі на місці події працює керівництво ГУНП в Закарпатській області, слідчо-оперативна група, експерти, кінологи.

Редакція Mukachevo.net оприлюднила відео з місця стрілянини та відео, яке зняв очевидець.

На одному відео чоловік у яскраво червоній куртці стріляє зі зброї, схожої на рушницю, на іншому – чоловіки в чорному відстрілюються.