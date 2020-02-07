Сійярто хоче, щоби Україна змінила мовні норми ще й нового закону про середню освіту

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що Україна зможе поліпшити вивчення державної мови угорцями Закарпаття без дотримання норм нового освітнього законодавства.

Про це він заявив на пресконференції в Києві, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Як відомо, закон "Про загальну середню освіту", ухвалений в січні 2020 року, передбачає необхідність збільшення обсягів навчання державною мовою в угорських школах – від 0% у першому класі до 40% у дев’ятому та 60% у дванадцятому класі.

Сійярто виступив проти цього.

"Ми вважаємо, що угорці зможуть вивчити державну мову навіть без того, щоби кількість предметів українською у них підвищувалося. Ми готові фінансово допомогти, щоби викладання української було ефективним", - пояснив він

Петер Сійярто підтвердив, що Будапешт свідомо не робив заяв щодо ухваленого Україною закону "Про загальну середню освіту", щоби лишити можливість для домовленості з Україною, однак Будапешт цим законом незадоволений, через що вніс пропозиції українській стороні.

"Я завжди на боці того, щоби знайти рішення, я завжди на боці позитиву. Та якби ми були задоволені ситуацією, яка склалася, ми не робили би пропозицій на покращення", - пояснив він.

Водночас міністр заявив, що існує попередня домовленість із Києвом про те, як узгоджувати розбіжність: зокрема, міністр освіти та науки ближчим часом "терміново прийме у себе представників спілки педагогів Закарпаття".

"Ми розуміємо, що Україна хоче, щоби всі її громадяни, які живуть на території України, розмовляли українською мовою. Але ми також хочемо, щоби угорці на Закарпатті мали змогу зберегти свою мову. Ми вважаємо, що ці дві мети можливо досягти одночасно", - додав Петер Сійярто.