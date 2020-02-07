Консула України в Молдові відсторонили після звинувачень у зґвалтуванні неповнолітньої

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 12:47

Консула України в Бельцях відсторонили від виконання обов’язків після того, як на його адресу надійшло звинувачення про зґвалтування неповнолітньої громадянки Молдови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо незалежному місцевому порталу СП.

У коментарі виданню МЗС України підтвердило початок слідства щодо українського дипломата у справі про зґвалтування.

"Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції РМ повідомило посольству України про проведення слідчих дій компетентними органами цієї держави з метою перевірки заяви, що надійшла від громадянки Республіки Молдова про вчинення стосовно неї злочину консулом України в Бельцях", - зазначило українське міністерство.

Молдовська сторона попросила, щоб український консул не покидав територію Молдови на час проведення слідчих дій.

Державний секретар МЗС України відкрив дисциплінарне провадження, зазначили в українському міністерстві. На час його проведення дипломат відсторонений від виконання посадових обов'язків.

Зауважимо, йдеться про консульство у Бельцях, що діє окремо від посольства у Кишиневі. За даними видання Deschide, звинувачення стосується консула Олександра Сторожука.

За даними СП, йдеться про ймовірне зґвалтування 17-річної дівчини, яке трапилось 4 лютого. У ньому початково підозрюються двоє чоловіків 37 і 38 років.

ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела в слідстві, повідомили, що серед них - один з консулів України в Бельцях і його поки не затримали, оскільки у нього дипломатичний імунітет. Другий фігурант справи затриманий на 72 години.

Раніше пресслужба посольства України повідомила СП, що працівник консульства в Бельцях не затриманий, звинувачення в якомусь злочині йому не пред'явлено і його причетність до інциденту з'ясовується.

Теми: МЗС Молдова


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