Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лише Україна у РЄ голосувала проти процедури, яка виводить Кремль з-під санкційного удару

П'ятниця, 7 лютого 2020, 14:49
Лише Україна у РЄ голосувала проти процедури, яка виводить Кремль з-під санкційного удару

Україна стала єдиною державою у Раді Європи, що проголосувала проти нової санкційної процедури, яка фактично дозволяє Росії уникнути покарання за агресію проти іншої держави.

Про це йдеться у статті "Несерйозні" злочини Путіна: як Рада Європи обіцяє карати держави-порушниці.

Попереднє затвердження нової процедури було головним питанням січневої сесії ПАРЄ, де її ухвалили абсолютною більшістю голосів. Остаточне її затвердження відбулося цього тижня під час голосування Комітету міністрів Ради Європи.

 "Україна виявилася єдиною державою, яка проголосувала проти. Росія та ще декілька держав утрималися. Натомість усі (або майже усі) ті, кого прийнято зараховувати до друзів нашої держави – підтримали новий санкційний механізм" - йдеться у статті.

Йдеться в тому числі і про головуючу в Комітеті міністрів Ради Європи Грузію.

Зазначається, що причиною такого голосування стало те, що Росія провела дуже ефективну інформаційну кампанію, з усіх сил намагаючись показати, що вона проти нового механізму.

За новою процедурою, санкції на державу-порушницю накладаються лише за "серйозні порушення". При цьому агресія проти іншої держави "серйозним порушенням", за цією процедурою не є.

"Порушення пункту статуту Ради Європи про те, що в основі організації є "мир, що ґрунтується на праві та міжнародній співпраці", не може бути підставою для запуску нової процедури – у ПАРЄ була така пропозиція від України, але її викреслили з рішення" - йдеться у статті. 

Нова процедура, таким чином, фактично дозволяє Росії уникнути покарання.

"На практиці у Раді Європи немає політичної волі знову накладати на РФ будь-які санкції" - зазначається у статті.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаРосіясанкціїЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Україна
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: