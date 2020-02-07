Ще один борт планує летіти в Ухань, щоб евакуювати українців

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 16:34

В Україні планують здійснити ще один рейс до китайського міста Ухань, де поширюється коронавірус, щоб евакуювати громадян України.

Джерело: брифінг в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігоря Кузіна

Пряма мова: "У нас є інформація, що заплановано рейс з міста Ухань для вивезення громадян України. Наразі відбувається налагодження процесів і процедури отримання дозволів від уряду КНР. Усі деталі перевезення будуть оголошені у понеділок, 10 лютого".

Деталі: За його словами, за даними МЗС, йдеться про приблизно 50 осіб. Кузін пояснив, що йдеться не лише про туристів, а й про людей, які живуть і працюють у Китаї. Зокрема, дехто із них знаходиться у карантинній зоні в місті Ухань. 

Альона Мазуренко, УП
Теми: коронавірус Україна


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