Ще один борт планує летіти в Ухань, щоб евакуювати українців
П'ятниця, 7 лютого 2020, 15:34
В Україні планують здійснити ще один рейс до китайського міста Ухань, де поширюється коронавірус, щоб евакуювати громадян України.
Джерело: брифінг в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігоря Кузіна
Пряма мова: "У нас є інформація, що заплановано рейс з міста Ухань для вивезення громадян України. Наразі відбувається налагодження процесів і процедури отримання дозволів від уряду КНР. Усі деталі перевезення будуть оголошені у понеділок, 10 лютого".
Деталі: За його словами, за даними МЗС, йдеться про приблизно 50 осіб. Кузін пояснив, що йдеться не лише про туристів, а й про людей, які живуть і працюють у Китаї. Зокрема, дехто із них знаходиться у карантинній зоні в місті Ухань.
Нагадаємо:
- Станом на 7 лютого 2020 року у світі зареєстровано 31 549 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 641 летальні.
- Більшість випадків захворювання зареєстровано у Китаї.
- В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.
Альона Мазуренко, УП