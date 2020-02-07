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В Міносвіти розповіли, як саме Сійярто запропонував змінити освіту на Закарпатті

П'ятниця, 7 лютого 2020, 15:38

Міністерство освіти на науки розкрило деталі урядових переговорів із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто щодо мови освіти.

Пояснення міністра Ганни Новосад опублікувала прес-служба МОН.

Як повідомляла "Європейська правда", під час візиту до Києва, Сійярто заявив, що Україні варто змінити мовні норми щойно ухваленого закону про середню освіту, однак не став деталізувати, яких саме змін очікує угорська сторона.

За словами очільниці Міносвіти, на зустрічі він запропонував дві новації:

  • прирівняти угорську мову до мови корінного народу;
  • збільшити кількість годин на вивчення української мови, але не за рахунок інших предметів, а за рахунок збільшення годин на предмет "Українська мова".

Перша ініціатива не вперше лунає у пропозиціях Будапешта, вона неодноразово відхилялася Києвом, і зараз МОН лишається противником цих змін. "Угорська мова під цей принцип не підпадає",  - заявила Новосад.

Також у міністерстві відкинули другу ідею Сійярто як нереальну: "Україна не може змусити навчатись дітей впродовж 7 днів на тиждень. Саме до такого результату, може призвести така ініціатива", - пояснили у Міносвіти.

Новосад додала, що ідея угорського міністра про збільшення навантаження несе "загрозу для здоров’я дітей (що навчаються у школах із викладанням мовами меншин)".

Ганна Новосад також в принципі не підтримала ідею Сійярто щодо зміни відсотків вкладання державною мовою в угорських школах.  " Закон "Про повну загальну середню освіту", з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, виписав збалансовану систему, за якою поступово відбувається збільшення відсотку предметів, що викладаються українською. Які предмети вивчати державною – рішення школи. Це оптимальний варіант", – завила міністр.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗакарпаттяосвітаУгорщина
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