18-річна дівчина кількома пострілами вбила працівника тиру в Полтаві

Інструктора тиру у Полтаві знайшли застреленим. Правоохоронці вважають, що смертельні поранення йому нанесла 18-річна відвідувачка, причому зробила це кількома пострілами.

Джерело: пресслужба поліції Полтавської області

Дослівно: "7 лютого, близько 13-ї години до поліції Полтави надійшла інформація, що в місцевому міському тирі, розташованому по вулиці Пилипа Орлика, з вогнепальної зброї смертельно поранено інструктора.

Під час роботи на місці події слідчо-оперативна група встановила, що смертельні поранення працівникові тиру спричинила 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра".

Деталі: За фактом умисного вбивства 64-річного полтавця розпочате досудове розслідування.

Правоохоронці затримали дівчину. Її дії згідно ч.1 ст.115 ККУ кваліфікуються, як умисне вбивство.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7-ми до 15-ти років.

Наразі речові докази вилучені. Обставини та мотиви злочину встановлює слідство.