Прокуратура розслідує смерть 2-річного хлопчика в київській лікарні

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 18:31

Київська прокуратура розслідує випадок смерті 2-річної дитини у лікарні столиці.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "(4 лютого – ред.) Дитина була госпіталізована до медичного закладу з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу, стороннє тіло стравоходу. На ранок стан хлопчика погіршився.

Під час проведення гастроскопії (введення зонду у стравохід) у хлопчика зупинилося серце. Розпочаті реанімаційні заходи результату не дали - відновити діяльність серця не вдалося".

Деталі: Прокуратура розслідує цю смерть за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому).

Пряма мова Максимець: "Лікарня надала первинну інформацію, що смерть настала внаслідок зупинки серця, а після огляду в морзі тіла дитини було встановлено, що причина смерті – розрив глотки і стравоходу. Чи мала місце помилка лікаря, встановить судово-медична експертиза".

Українська правда
Теми: кримінал діти


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