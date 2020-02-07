Тортури і ґвалтування в одеському притулку: обвинувачений визнав провину

Обвинуваченому в тортурах щодо дітей у Центрі соціально-психологічної реабілітації Одеської ОДА охоронцю Миколі Дмитруку дадуть умовний термін.

Джерело: Думська з посиланням на слова прокурора Меланії Корчевої на судовому засіданні Малиновського райсуду Одеси

Деталі: Адвокат повідомив, що його підзахисний - співробітник охоронного агентства "Центр" - співпрацює зі слідством.

Суд найближчим часом має затвердити договір про визнання провини.

Провадження відкриті за ч.1 ст. 127 (катування), ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч.3 ст. 152 (сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи), ч.2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу.

Йдеться про побиття дітей з боку вихователів і правоохоронців, приниження, ґвалтування неповнолітніх.

До відома: КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації" до 2018 року називався притулком "Світанок".

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