Зеленський сказав прем'єру Італії, що має забрати Марківа

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 19:48

Президент Володимир Зеленський в Римі обговорив з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте повернення в Україну ув’язненого нацгвардійця Віталія Марківа.

Джерело: сайт Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця".

Деталі: Разом із Зеленським літала матір Марківа, яка подякувала йому за зусилля для звільнення її сина.

Передісторія:

  • 12 липня суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.
  • Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Зазначимо, що італійський прокурор Андреа Дзанончеллі вимагав засудити Марківа до 17 років ув’язнення.
  • Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. За їхньою версією, перебуваючи на горі Карачун, Марків передав інформацію про перебування журналістів українській армії.
  • Захист відкидав ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Українська правда
Теми: Італія Зеленський


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