Зеленський сказав прем'єру Італії, що має забрати Марківа

Президент Володимир Зеленський в Римі обговорив з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте повернення в Україну ув’язненого нацгвардійця Віталія Марківа.

Джерело: сайт Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця".

Деталі: Разом із Зеленським літала матір Марківа, яка подякувала йому за зусилля для звільнення її сина.

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