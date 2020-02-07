Зеленський сказав прем'єру Італії, що має забрати Марківа
П'ятниця, 7 лютого 2020, 18:48
Президент Володимир Зеленський в Римі обговорив з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте повернення в Україну ув’язненого нацгвардійця Віталія Марківа.
Джерело: сайт Офісу президента
Пряма мова Зеленського: "Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця".
Деталі: Разом із Зеленським літала матір Марківа, яка подякувала йому за зусилля для звільнення її сина.
Передісторія:
- 12 липня суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.
- Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Зазначимо, що італійський прокурор Андреа Дзанончеллі вимагав засудити Марківа до 17 років ув’язнення.
- Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. За їхньою версією, перебуваючи на горі Карачун, Марків передав інформацію про перебування журналістів українській армії.
- Захист відкидав ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.
Українська правда