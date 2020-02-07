Трамп звільнив Віндмана, експерта по Україні в Раді нацбезпеки

Радника із національної безпеки підполковника Александра Віндмана, який свідчив у розслідуванні імпічменту президента Дональда Трампа, звільнили з Білого дому.

Джерело: The Guardian

Заява адвоката Віндмана Девіда Пресмана: "Сьогодні підполковника Александра Віндмана видворили з Білого дому, де він покірно служив своїй країні та своєму президенту. Лейтенанта Віндмана попросили піти за те, що він казав правду".

Деталі: Віндман був звільнений через кілька годин після того, як Дональд Трамп сказав журналістам, що він ним "не задоволений".

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