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Трамп звільнив Віндмана, експерта по Україні в Раді нацбезпеки

П'ятниця, 7 лютого 2020, 22:31
Трамп звільнив Віндмана, експерта по Україні в Раді нацбезпеки

Радника із національної безпеки підполковника Александра Віндмана, який свідчив у розслідуванні імпічменту президента Дональда Трампа, звільнили з Білого дому.

Джерело: The Guardian

Заява адвоката Віндмана Девіда Пресмана: "Сьогодні підполковника Александра Віндмана видворили з Білого дому, де він покірно служив своїй країні та своєму президенту. Лейтенанта Віндмана попросили піти за те, що він казав правду".

Деталі: Віндман був звільнений через кілька годин після того, як Дональд Трамп сказав журналістам, що він ним "не задоволений".

Нагадаємо:

  • 19 листопада під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.
  • Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.
  • Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.
  • Віндман приїхав у США у віці трьох років після того, як родина втекла з України.

Українська правда

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Теми: ТрампУкраїнаСШАпрезидент
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