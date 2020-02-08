На Волині вкрали 6 мільйонів на будівництві казарм для військових

Слідчі ДБР повідомили про підозру директору одного з підприємств Волинської області у заволодінні 6,2 мільйонів гривень на будівництві казарм для військовослужбовців.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що директор підприємства, яке виконувало будівельні роботи на замовлення Західного територіально квартирно-експлуатаційного управління, вносив недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт та заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму в понад понад 6,2 мільйони гривень.

Підрядник умисно завищував обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів під час зведення трьох будівель казарм поліпшеного планування, призначених для потреб військовослужбовців ЗСУ у Волинській області.

Будівельні роботи на військових об'єктах проводились з порушенням проєктної документації, зокрема, замість щебеню фактично використовувались шлакові відходи, зменшувалась товщина фундаменту та стяжок, не здійнювалась належна гідроізоляція конструкцій".

Деталі: Директору підприємства повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Наразі слідство встановлює також факти причетності військових службових осіб до розтрати бюджетних коштів, призначених для будівництва військових об’єктів.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону України.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.