Зеленський попросив у Папи Римського допомоги

Президент Володимир Зеленський попросив Папу Римського Франциска допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії.

Джерело: Зеленський у Twitter

Фото пресслужби президента

Пряма мова президента: "Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні".

Деталі: Президент зазначив, що Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі.

Раніше в суботу пресслужба президента повідомила про початок його офіційного візиту до Ватикану.

Окрім Папи Франциска, він проведе зустріч з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участю Секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.