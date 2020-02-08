Зеленський попросив у Папи Римського допомоги

Президент Володимир Зеленський попросив Папу Римського Франциска допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії.

Джерело: Зеленський у Twitter

Фото пресслужби президента

Пряма мова президента: "Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні".

Деталі: Президент зазначив, що Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі.

Пізніше пресслужба президента також повідомила, що в зустрічі брала участь перша леді Олена Зеленська.

Пряма мова президента: "Головне, про що ми говорили, – це мир. Він навіть назвав мене "Президентом миру" – ось такий у мене зараз імідж у Європі".

"Я його запросив в Україну. Я впевнений, що він буде в Україні – не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід".

Деталі: Також Зеленський і Папа Франциск обговорили гуманітарні ініціативи для допомоги дітям і захисту довкілля.

Президент підкреслив, що українські церкви відіграють надзвичайно важливу роль у поширенні правди та розвитку суспільства.

Раніше в суботу пресслужба президента повідомила про початок його офіційного візиту до Ватикану.

Окрім Папи Франциска, він проведе зустріч з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участю Секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.