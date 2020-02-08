Зеленський попросив у Папи Римського допомоги

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Субота, 8 лютого 2020, 12:46
Фото пресслужби президента

Президент Володимир Зеленський попросив Папу Римського Франциска допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії.

Джерело: Зеленський у Twitter

 
Фото пресслужби президента

Пряма мова президента: "Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні".

Деталі: Президент зазначив, що Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі.

Раніше в суботу пресслужба президента повідомила про початок його офіційного візиту до Ватикану.

 

Окрім Папи Франциска, він проведе зустріч з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участю Секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

Українська правда
Теми: Зеленський релігія полонені Італія


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