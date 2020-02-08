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Росія відмовила Білорусі у знижках на нафту й газ

Субота, 8 лютого 2020, 12:58
Росія відмовила Білорусі у знижках на нафту й газ

Росія й Білорусь домовилися про постачання російського газу Мінську протягом всього 2020 року на умовах 2019 року.

Джерело: заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак за підсумками переговорів президентів РФ і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс

Пряма мова: "Ми домовилися зберегти умови поставок газу по 2019 року і будемо діяти в цьому ключі. Ця умова поширюється на весь 2020 рік".

Деталі: Козак також повідомив, що Росія продовжить поставки нафти до Білорусі на комерційних умовах і не може надавати знижок.

Він підтвердив, що "переговори продовжаться на колишній комерційній основі".

Пряма мова Козака: "Була запитна позиція білоруської сторони про надання знижок. Якщо це робити, то нам необхідно було б вводити державне регулювання нафтового ринку, що ми зробити не зможемо. Ми не можемо постійно міняти правила і ставити в незрозуміле становище наші нафтові компанії".

Довідка: У 2019 році Росія поставляла Білорусії газ за ціною $127 за тисячу кубометрів. Ця ціна була продовжена тільки на перші два місяці 2020 року.

Що передувало: 24 січня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська сторона не виконує раніше досягнутих домовленостей про зниження ціни на газ для республіки при продажу "Газпрому" білоруської газотранспортної системи.

Українська правда
Теми: РосіяБілорусьгазнафта
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