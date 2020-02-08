Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ викрила фейковий ремонт літаків, що міг призвести до жертв

Субота, 8 лютого 2020, 13:18
СБУ викрила фейковий ремонт літаків, що міг призвести до жертв

Служба безпеки України викрила механізм неякісного виконання ремонтних робіт організацією з техобслуговування в міжнародних аеропортах "Одеса" та "Київ" пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до людських жертв.

Джерело: пресцентр СБУ в суботу

 
Фото СБУ

Дослівно: "У межах досудового розслідування оперативники спецслужби задокументували порушення вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії та організації з ТО.

Зокрема, ними була сфальсифікована документація щодо проведення ремонтних робіт літаків.

Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення позаштатних ситуацій, у тому числі катастроф з людськими жертвами".

 

Деталі: Повідомляється, що за матеріалами СБУ посадовця авіапідприємства, відповідального за технічне обслуговування літаків, рішенням суду визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

 

Компанії-експлуатанту скасовано відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним суднам – сертифікати льотної придатності.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом органів прокуратури. Тривають слідчі дії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: