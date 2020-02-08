СБУ викрила фейковий ремонт літаків, що міг призвести до жертв

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Субота, 8 лютого 2020, 14:18

Служба безпеки України викрила механізм неякісного виконання ремонтних робіт організацією з техобслуговування в міжнародних аеропортах "Одеса" та "Київ" пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до людських жертв.

Джерело: пресцентр СБУ в суботу

 
Фото СБУ

Дослівно: "У межах досудового розслідування оперативники спецслужби задокументували порушення вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії та організації з ТО.

Зокрема, ними була сфальсифікована документація щодо проведення ремонтних робіт літаків.

Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення позаштатних ситуацій, у тому числі катастроф з людськими жертвами".

 

Деталі: Повідомляється, що за матеріалами СБУ посадовця авіапідприємства, відповідального за технічне обслуговування літаків, рішенням суду визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

 

Компанії-експлуатанту скасовано відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним суднам – сертифікати льотної придатності.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом органів прокуратури. Тривають слідчі дії.

Українська правда
Теми: СБУ авіа


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