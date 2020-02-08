Двоє обміняних ексберкутівців повернулися до Києва – адвокат

Колишні "беркутівці" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які перебували під домашнім арештом через звинувачення у розстрілах на Майдані та були передані в ОРДЛО в рамках обміну, повернулися до Києва.

Джерело: звернення Маринченка та Тамтури до президента Володимира Зеленського, голови ВР Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки від 8 лютого, опубліковане адвокатом Олександром Горошинським в Facebook

Дослівно: "Ми, ексспівробітники Київського спецпідрозділу міліції "Беркут" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, заявляємо свою позицію відносно раніше здійсненого обміну і нашого сьогоднішнього повернення до Києва".

"Правда – це причина нашого повернення до Києва. Протягом п'яти років судовий процес був основним джерелом правди про Майдан і повинен продовжитися. Ми і надалі будемо брати участь у судових засіданнях.

Нам нічого приховувати – ми не скоювали злочинів. Ми хочемо відновити чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут". Ми хочемо, щоб по-справжньому винні у вбивствах правоохоронців і протестувальників були покарані.

Ми закликаємо президента України, генерального прокурора України та депутатів Верховної Ради України негайно скасувати закон про амністію майданівців та забезпечити справедливе та неупереджене розслідування подій 2014 року за участі міжнародних спостерігачів та експертів".

Деталі: ексберкутівці зазначають, що в липні та грудні 2019 року їм було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашнійі арешт, однак за гратами "безпідставно" перебували їхні "товариші по службі" – Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський. Згодом з’явилась можливість їх звільнення в рамках обміну на умовах "всіх на всіх".

Маринченко і Тамтура також зазначають, що їхня відмова від участі в обміні поставила б під загрозу цей обмін загалом.

Дослівно: "Також ми розуміли, що цей обмін дозволить привернути увагу влади та громадськості до питання об'єктивної оцінки подій 2014 року. Це був державний переворот. А частина протестувальників не були мирними – вони були озброєними злочинцями. Вони закидували правоохоронців камінням, катували, палили "коктейлями Молотова", розстрілювали їх з вогнепальної зброї!".

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