У Таїланді військовий відкрив вогонь по людях, є жертви

BBC з посиланням на Facebook

У містечку Нахон Ратчасіма в Таїланді принаймні 12 людей загинули та багато постраждали внаслідок стрілянини, здійсненої військовослужбовцем.

Джерело: ВВС з посиланням на поліцію та Міноборони Таїланду

Деталі: Представник міністерства оборони заявив BBC Thai, що молодший офіцер Джакрафант Томма напав на свого начальника, перш ніж викрасти пістолет та боєприпаси з військового табору.

Потім він відкрив вогонь у буддійському храмі та торговому центрі міста, на північний схід від Бангкока.

Підозрюваний все ще перебуває на свободі.

Влада перекрила центр міста, намагаючись розшукати злочинця, який, як повідомляється, перебуває всередині будівлі.