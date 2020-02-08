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У Таїланді військовий відкрив вогонь по людях, є жертви

Субота, 8 лютого 2020, 14:22
У Таїланді військовий відкрив вогонь по людях, є жертви
BBC з посиланням на Facebook

У містечку Нахон Ратчасіма в Таїланді принаймні 12 людей загинули та багато постраждали внаслідок стрілянини, здійсненої військовослужбовцем.

Джерело: ВВС з посиланням на поліцію та Міноборони Таїланду

Деталі: Представник міністерства оборони заявив BBC Thai, що молодший офіцер Джакрафант Томма напав на свого начальника, перш ніж викрасти пістолет та боєприпаси з військового табору.

Потім він відкрив вогонь у буддійському храмі та торговому центрі міста, на північний схід від Бангкока.

Підозрюваний все ще перебуває на свободі.

Влада перекрила центр міста, намагаючись розшукати злочинця, який, як повідомляється, перебуває всередині будівлі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Таїландвбивство
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