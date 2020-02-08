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Нічні погроми у Казахстані: вісім людей загинули, десятки поранених - ЗМІ

Субота, 8 лютого 2020, 16:59
Нічні погроми у Казахстані: вісім людей загинули, десятки поранених - ЗМІ
фото RFE/RL

У ніч на 8 лютого у кількох селах Кордайского району Жамбилської області (Кахастан) відбулися жорсткі етнічні зіткнення, внаслідок яких загинули вісім осіб, десятки зазнали поранень.

Джерело: Радіо Азаттик 

Деталі: За даними ЗМІ, поліція оточила населені пункти, де, як стверджує влада, відбулися "сутички" і "конфлікт" на "побутовому ґрунті". Конкретні причини того, що сталося, не називаються.

Глава МВС Казахстану Ерлан Тургумбаєв заявив, що у подіях в Кордайском районі постраждали 40 осіб.

На автодорозі до кількох населених пунктів у Кордайському районі силовики виставили блокпости.  

У н.п.Масанчі (село в 130 км на захід від Алмати) журналісти зафіксували згорілі будинки, магазини і точки громадського харчування. Згоріли також автомобілі місцевих жителів. На вулицях селища перебуває поліцейський спецназ і пожежні.

За версією МВС, ввечері у п'ятницю в с.Масанчі почалася "групова бійка" за участю близько 70 осіб. До подальшої ескалації призвели відео і аудіозаписи, що розсилалися у соцмережах і месенджерах. 

За словами глави МВС, це призвело до збільшення кількості учасників групової бійки: з сусідніх населених пунктів прибуло ще близько 300 осіб.

Тургумбаєв заявив, що особи, що зібралися, чинили опір співробітникам поліції і відмовилися виконувати вимоги силовиків, використовували металеві предмети, камені, вогнепальну зброю.

Конфліктами були охоплені сусідні села Аухатти і Булан-Батир.

За попередніми даними МВС, пошкоджено понад 30 приватних будинків, 15 об'єктів торгівлі, 23 автомашини. Досудове розслідування ведеться за статтями "Організація і участь в масових заворушеннях" та "Вбивство", було затримано 47 осіб, у яких вилучено дві мисливські рушниці.

Дослівно: "За словами селян, в ніч на суботу горіли будинки і у сусідніх селах, значну частину населення яких складають дунгани - етнічна меншина, яка сповідує іслам і говорить мовою сино-тибетської групи".

"За словами жителів, увечері в п'ятницю кілька сотень немісцевих чоловіків приїхали до населених пунктів, підпалили будинки, магазини, що належать дунганам, розгромили автомобілі, атакували селян".

Деталі: За даними ЗМІ, у суботу близько 200 етнічних казахів зібралися на автодорозі між н.п. Масанчі і Каракемер у Жамбильській області, вимагаючи звільнити затриманих поліцією. Рух транспорту на дорозі від Масанчі до Каракемеру перекрили співробітники спецназу.

Пізніше, коли влада повідомила про звільнення затриманих, люди розійшлися.

На території Киргизстану біля пункту пропуску на кордоні з Казахстаном зібралося близько 200 осіб, в основному етнічні дунгани, які зустрічають своїх родичів, які залишили села у Кордайському районі. На місці організовано гаряче харчування для прибуваючих.

Дослівно: "З Киргизстану надійшли повідомлення, що 18 осіб звернулися за медичною допомогою у клініку в м.Токмок після інциденту в прикордонних селах Казахстану. 17 з них - громадяни Казахстану, 10 госпіталізовані, двоє доставлені до Бішкеку", - повідомляє ЗМІ.

 
 
 
усі фото - RFE/RL

"Українська правда" у Threads

Теми: Казахстанжертви
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